لابيد يدعو نتنياهو إلى الاقتداء برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في تقديم استقالته

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاقتداء برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أهارون هاليفا الذي تقدم باستقالته بسبب الإخفاقات المحيطة لهجوم حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أشاد لابيد بقراره "المبرر والمحترم" بالاستقالة من منصبه بمجرد تعيين بديل، وكتب على اكس أنه "كان ينبغي لرئيس الوزراء نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر عضو الكنيست فلاديمير بيلياك دعوة مماثلة، قائلا إن نتنياهو "يجب أن يستقيل على الفور" بغض النظر عما إذا تم إنشاء لجنة تحقيق حكومية لدراسة الأحداث المحيطة ب 7 أكتوبر أم لا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الاعلام العبرية، أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء أهارون حاليفا، أبلغ رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي صباح اليوم الاثنين باستقالته من الجيش الإسرائيلي بعد مسؤوليته عن الهجوم التي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة فقد اتخذ حاليفا قراره المبدئي بالاستقالة من منصبه في مرحلة مبكرة من الحرب بسبب إخفاقات 7 أكتوبر، لكنه الآن - في ظل النهاية العملية للحرب في غزة - قرر تنفيذ نيته الاستقالة. وهو أول مسؤول يترك منصبه.