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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

سينما المكفوفين.. شراكة بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن.. صور

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

 يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ضمن فعالياته في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2024 برنامج "سينما المكفوفين".

وأكد المخرج محمد محمود رئيس المهرجان على حرصه الدائم في تقديم الجديد والمميز للتواصل دائما مع المجتمع المدني من خلال الفعاليات والورش الفنية التي تقام جميعها بالمجان لأبناء مدينة الإسكندرية، وتعد الشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعي في هذه الدورة خطوه إيجابية تتيح لنا الفرصة فى تقديم المزيد من الفرص لذوى الهمم من فعاليات موازية، كونهم جزء لا يتجزء من مجتمعنا ولهم الحق في جميع المزايا التى يتمتع بها اى مواطن، وهو ما حرصت عليه جمعية دائرة الفن غير الهادفة للربح والتي من أولوياتها تقديم جميع الفعاليات الفنية التي تخدم المجتمع المدني.

وأضاف الممثل محمد جلال منسق عام المهرجان ومؤسس برنامج (سينما المكفوفين) بأن البرنامج يعد خطوه اولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي الهمم بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن اإلجتماعي، بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج اخوتنا من ذوي الهمم فى جميع المجالات ولاسيما الفنية، وتلبية لهذا النداء سوف نبذل قصارى جهدنا إنجاح الفكرة، وقد أبدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي إعجابها الشديد بالفكرة، ويعد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير هو صاحب السبق فى تنفيذ هذا البرنامج بمصر.

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وقال المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان أن لقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن االإجتماعي كان مثمرا إلي حد كبير وأن لديها رؤية واضحة وتتمتع بخلفية ثقافية وفنية كبيرة وتدرك أهمية تلك الفعاليات التى تخدم المجتمع، وأضاف العدل أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لديه رؤية وخطة للتطوير منذ بداياته وأن فريق عمل المهرجان يتكاتف دائما من أجل إخراج دوراته بشكل يليق بمكانة مصر وتاريخها الثقافي والفني والسينمائي.

(سينما المكفوفين) هي التجربة هى الأولى من نوعها بمصر من خلال مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، وفيها يتم عرض عدد من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين بواسطة شرح الصورة السينمائية، و يدير العرض الإعلامية المغربية هناء العايدي، وتقام العرض بسينما مترو تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

تضامن الاجتماعي مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير مدينة الإسكندرية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن وزارة الثقافة

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