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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية يتفقدان عددًا من المشروعات

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عددًا من المواقع الثقافية التابعة لوزارة الثقافة بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على أهم المستجدات المتعلقة بتطوير الأداء بالمنظومة الثقافية بالمحافظة.
 
شملت الجولة، زيارة قصر ثقافة المنصورة وملحقاته، ومبنى مسرح المنصورة القومي -المقرر تحويله لدار أوبرا المنصورة-، وذلك للوقوف على أهم المستجدات المتعلقة بأعمال الترميم الخاصة به حتى الآن.

 

حيث استمعت وزيرة الثقافة لشرح مراحل الترميم ورفع كفاءة مشروع مسرح المنصورة من الشركة المنفذة، وشددت وزيرة الثقافة على سرعة الانتهاء من أعمال الترميم، وتسليم المبنى، حتى يُتاح تنفيذ المراحل المتعاقبة من تجهيز وتأثيث، وفتح الموقع للجمهور في أسرع وقت، كما وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه الأنشطة والفعاليات بقصر ثقافة المنصورة، والرقابة الدورية على مستلزمات السلامة والحماية المدنية.

 

كما تفقدت وزيرة الثقافة، ومحافظ الدقهلية، الممشى السياحي بالمنصورة، والذي افتُتِح في العيد القومي للمحافظة، فبراير الماضي، حيث أشادت وزيرة الثقافة بمستوى التطوير والموقع المتميز للممشى على ضفاف النيل، مؤكدة أهمية استثماره في إقامة الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لخدمة أهالي المحافظة، حيث اقترحت وزيرة الثقافة أن يستضيف هذا الممشى السياحي فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان المنصورة المسرحي المقرر إقامته يونيو القادم، والذي يُعد أهم المناسبات الثقافية بالمحافظة، وأثنى محافظ الدقهلية على هذا المقترح، ووجه بالبدء في تفعيله بالتعاون مع وزارة الثقافة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المواقع الثقافية

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