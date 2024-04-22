تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

أثارت واقعة غريبة تعرضت لها فتاة محجبة فى أسبانيا اهتمام رواد مواقع التواصل حول العالم وأحدثت ضجة كبيرة.

ونشرت فتاة محجبة من أصول عربية مقطع فيديو يوثق اعتداء رجل فرنسي عليها في إسبانيا بسبب ارتدائها الحجاب والقيام بالبصق عليها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية فإن فتاة محجبة تدعى فاطمة سعيدي من المغرب وعمرها 22 عاما نشرت مقطع فيديو باللغة الانجليزية على مواقع التواصل الاجتماعى تشرح فيه ما تعرضت له من انتهاك.

وقالت فاطمة السعيدي انها تعرضت للاعتداء لمجرد أنها فتاة محجبة ففي أول زيارة لها لباريس تعرضت لجريمة كراهية، بعد أن أقدم رجل أبيض كبير بالسن على البصق على حجابها الأربعاء الماضى عندما كانت تتجول مع صديقتها بالقرب من برج إيفل.

وأثارت واقعة البصق على فتاة محجبة حالة كبيرة من الغضب بين نشطاء الحرية ومحاربة العنصرية والاضطهاد والمسلمين والجمعيات النسوية، ولتهدئة الوضع سارع عدد من المسئولين في باريس بإصدار تصريحات تؤكد أنهم لن يتغاضوا عن الجرائم المرتبطة بالعنصرية أو كراهية النساء.

الرجل الفرنسي

وشاهد فيديو البصق على الفتاة المحجبة 5 مليون مشاهد على تطبيق "تيك توك" منذ نشره يوم الخميس الماضى.

وقامت قناة روسيا اليوم بعرض ترجمة لمقطع فيديو يوثق الاعتداء الذي حدث للفتاة حيث قامت بنشره بنفسها على التيك توك.

إليكم فيديو الـ فتاة المحجبة

https://www.tiktok.com/@rtarabicalgeria/video/7360648534116322565