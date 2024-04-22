شعبة المستوردين: هناك بضائع في الموانئ أرضيتها أكبر من قيمتها

أكد متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبدأ خروج البضائع من الموانئ على رأس أولويات مجلس الوزراء.

وقال متى بشاي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "،:" هناك بضائع في الموانئ متواجدة منذ أكثر من سنة وقيمة غرامات التأخير والأرضيات أصبحت مرتفعة للغاية ".

وأضاف متى بشاي:" بعض البضائع عليها أرضية في الموانئ وقيمة الأرضية تكون بالعملة الصعبة".

وأكمل متى بشاي:" هناك بضائع قيمة أرضيتها في الموانئ أكبر من قيمتها الفعلية ".

ولفت متى بشاي:" أقل خط ملاحي يقوم بوضع أرضية تقدر بـ 120 و150 دولارا لليوم الواحد ".