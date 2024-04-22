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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور عاجل .. الادعاء الأمريكي يتهم ترامب بالتآمر

ترامب
ترامب

اتهم الادعاء الأمريكي دونالد ترامب بالتورط في مؤامرة احتيالية والكذب والتستر وذلك مع بدء المرافعات الافتتاحية الإثنين، وفق ما ذكرت شبكة فرانس  24.

وقال مساعد المدعي العام للمنطقة ماثيو كولانجيلو إن ترامب زور سجّلات تجارية  لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بشأن علاقة جنـ سية تعود إلى العام 2006 كان من شأنها التأثير على مسعاه للترشح لانتخابات 2016 الرئاسية.

جاء ذلك  في أول محاكمة جنائية  لرئيس أمريكي سابق. وتشكل القضية خطرا على المرشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية إذ تأتي قبل أقل من سبعة أشهر على مواجهته الجديدة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر.

ومن المتوقع أن يكون من بين شهود الادعاء الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز ومحامي ترامب السابق مايكل كوهن الذي يشتبه بأنه رتّب الدفعة المالية المفترضة لإسكات الممثلة الإباحية.
 

الادعاء الأمريكي دونالد ترامب

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