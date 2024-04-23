مي عمر: ردود الأفعال مع نعمة الأفوكاتو بدأت من وقت عرض البرومو

قالت الفنانة مي عمر: “مسلسل نعمة الأفوكاتو حصلت حاجة غريبة فى أنه بدأ يأتي ردود الفعل منذ بداية صدور البرومو الخاص به، وبدأ هناك الكثير من الناس تكلمني لأنهم أستغربوا بالشخصية ومش متعودين أطلع بالشكل المختلف دا”.

وأضافت الفنانة مي عمر، خلال حوارها ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مستضيفا فيه جميع طاقم عمل مسلسل نعمة الأفوكاتو: “أول كام يوم وجدت ردود أفعال حلوة أوى بصراحة وكنت مبسوطة جدا.. وأول مرة تأتي كمية ردود أفعال مبهجة من ناس مهمة جدا بالنسبالي".

وتابعت الفنانة مي عمر: “المسلسل هو قصة حياة ست مصرية بتضحي بكتير أوي وستات كتير كانت شايفة نفسها فى نعمة”.