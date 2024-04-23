التنمية المحلية عن تطبيق تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء: للتيسير على المواطن

كشف خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل إطلاق تطبيق جديد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وقال خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" نستهدف التيسير على من يرغب في التصالح في مخالفات البناء ".

وتابع خالد قاسم:" بوابة خدمات المحليات مستمرة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ".

وتابع خالد قاسم :" المواطن يستطيع رفع كافة المستندات الخاصة بالوحدة التي يرغب في التصالح عليها على التطبيق الإلكتورني بما يسهل عملية تقديم طلبات التصالح ".

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة ( أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .