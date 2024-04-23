الذهب يتراجع عالميا عند أدنى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء 23 أبريل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار التوترات من اندلاع صراع على نطاق واسع في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمناً.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 2304.99 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولار للأونصة.



أداء الجلسة السابقة



وانخفض الذهب أكثر من 2% في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.



وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.



ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.



وتترقب الأسواق أيضا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي، لاستنباط مزيد من الدلائل عن مسار السياسة النقدية.

المعادن النفيسة



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.31 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1007.58 دولار.