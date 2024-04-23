أزمة جنازة صلاح السعدني| الصحفيين تعقد اجتماعًا هامًا لتنظيم تغطية الجنازات والعزاءات

تجاوزات متكررة تحدث ضد الصحفيين أثناء تغطية جنازات المشاهير والفنانين من قبل أسر المتوفيين ، جأت آخرها أزمة تصوير جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني بسبب انفعال ابن الراحل على أحد المصورين المكلف بالتغطية الصحفية، الأمر الذى أغضب الكثيرين، وأصبحت الأزمة حدث هام على السوشيال ميديا ، ويطالب كثيرون بوضع وضوابط للتغطية أو منع التصوير بدون أذن أهل المتوفي.

لذا أتخذت نقابة الصحفيين، خطوات وتحركات سريعة عقب وقوع الأزمة.

وصرح خالد البلشي نقيب الصحفيين ، أن هناك اجتماع غدا الأربعاء بالنقابة مع المهن التمثيلية وبحضور شعبة المصورين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية، بالإضافة إلى أن النقابة دعت الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا أوضحت فيه أنه نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

تواصلت النقابة مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم غدٍ الأربعاء فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

وتدعو نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وإذ تؤكد النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور كما يؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.

اعتذار أسرة الفنان صلاح السعدني

من جانب آخر أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا، أبلغت من خلاله اعتذار أسرة الفنان صلاح السعدني، عن استقبال الصحفيين والقنوات الفضائية، في عزاء الراحل المقام مساء الأحد 21 أبريل بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية كافة، وتعتذر النقابة للصحفيين والمراسلين وتناشدهم التفضل باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، بعدم حضور الصحافة والإعلام والمراسلين لعزاء الراحل حيث إن العزاء قاصر على العائلة والزملاء فقط».

وأضاف بيان النقابة: «تناشد نقابة المهن التمثيلية الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية عدم الحضور احترامًا وتقديرًا لحالة الحزن والفراق ورغبة اسرة الفنان .. وقد أعلن الدكتور أشرف زكى - نقيب المهن التمثيلية بأنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين نقابة المهن التمثيلية والصحفيين والمراسلين حتى لا تسيئ القلة لهذه المهنة العظيمة».

واختتم البيان: «خالص اعتذارنا وتقديرنا لكل الصحفيين والمراسلين ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

من جانبه اعتذر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على الهواء لنقابة الصحفيين، بعد بيانه الأخير بشأن منع الصحفيين من تغطية عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، كاشفًا عن الحالة النفسية لنجل الفنان الراحل صلاح السعدني، موجها التقدير والاحترام لصحفيي مصر، مؤكدًا أنهم هم جزء مننا ونحن جزء منهم، والاثنين وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن الاستغناء عنهم والعكس أيضًا.

وأشار إلى أن تواصل هاتفيا مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، لبحث أزمة منتحلي صفة الصحفيين الذين يقومون بانتهاكات داخل العزاء، واصفًا هؤلاء بـ "السرطان" الذي استشرى ويتسببون في حدوث انتهاكات، وتحرش، وحالات شد وجذب للفنانين في الجنازات، على حد وصفه.

أصدرت حملة "مش صحفي" بيانا، أكدت فيه إدانة أعضائها للتجاوزات المتكررة التي تحدث ضد الصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية جنازات الفنانين والمشاهير، كان آخرها ما حدث في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني بعد انفعال نجله "أحمد" على أحد المراسلين المكلفين بتغطية مراسم الدفن والعزاء .

وطالب علاء عبد الحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام ومؤسس حملة "مش صحفي"، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، البدء في اتخاذ خطوات جادة بالتنسيق مع إدارات الصحف والمواقع الإخبارية، لوقف تغطية الجنازات ومراسم العزاءات نهائيا خاصة للفنانين، قائلا : "هناك تجاوزات كثيرة غير مهنية تصدر من منتحلي المهنة خلال الجنازات يتم إلصاقها بالصحفيين، ومن ثم الإساءة للمهنة ".



وتساءل : أين السبق الصحفي في تغطية جنازة فنان ؟ .. وما هو العائد على القارئ من اطلاعه على تفاصيل دفن جثمان فنان أو لحظة دخوله القبر؟ .. قائلا : "حان الوقت لأن يتم وضع قواعد واضحة وقوية لممارسة العمل الصحفي ومواجهة ظاهرة انتحال المهنة ومواقع بير السلم في مصر، والأهم الارتقاء بالمحتوى المقدم للقارئ، حفاظا على هيبة صاحبة الجلالة، واحترام جمهورها .

من ناحية أخرى أعلنت نقابة الصحفيين التواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم غد الأربعاء فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

وأكدت النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، مشددة على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.