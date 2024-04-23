عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني.. صحة القليوبية تواصل تنظيم القافلة الطبية بكفر شكر

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل القافلة الطبية التى تنظمها مديرية الصحة بالقليوبية أعمالها لليوم الثاني بقرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان. 
وقالت المديرية في بيان لها إلى إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

وأشارت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية الى إن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

كما تضم القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية محافظة القليوبية القوافل الطبية المجانية صرف العلاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

الأرصاد: تحذير بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.. وذروة الموجة غدا

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

أنا مُوتّ مرتين| أول تعليق من أكرم السعدني بعد سقوطه في مطار هيثرو

موضوعات متعلقة

جرعة هيروين زائدة .. كشف غموض العثور على جثة شاب بقليوب

بسبب فسخ خطوبتها.. فتاة تتخلص من حياتها بالقليوبية

السجن 7 سنوات لمتهم بقـ.تل شخص في شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد بدء أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يفتتح مركز تراخيص المحال بحي شرق شبرا الخيمة

تأجيل محاكمة 5 سائقين خطفوا شخصا وتعدوا عليه حتى الموت بالقليوبية

المؤبد لتشكيل عصابي يتاجر بالمواد المخدرة والأسلحة النارية في القليوبية

تحرير سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل.. ندوة تثقيفية بتجارة بنها

ترشيحاتنا

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

المجلس الأوروبي يدعو بريطانيا إلى إلغاء قرار ترحيل المهاجرين لرواندا

أمطار بفعل فاعل| الإمارات تحول البلد من جفاف وحرارة عالية إلى سيول وفيضانات

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

هل يجوز للزوجة رفع قضية خلع دون علم زوجها.. أمين الفتوى يجيب

وزير الإسكان: ارتفاع ملحوظ في طلب الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج بمدن الصعيد والجيل الرابع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصل إلى 23 ألف جنيه مصري.. أسعار حفل آمال ماهر بالسعودية

ليلي علوي بفستان جرئ تثير الجدل بمهرجان هوليوود

بعد وفاة ممرضة داخل مستشفى طنطا بسكتة قلبية|جمال شعبان: كانت ترتدي ثياب الفخر

خلي بالك عشان تحافظ على بيتك.. أخطاء صغيرة تدمر الزواج

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ