لليوم الثاني.. صحة القليوبية تواصل تنظيم القافلة الطبية بكفر شكر

تواصل القافلة الطبية التى تنظمها مديرية الصحة بالقليوبية أعمالها لليوم الثاني بقرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وقالت المديرية في بيان لها إلى إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

وأشارت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية الى إن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

كما تضم القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.