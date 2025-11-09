حكومة دارفور: قوات الدعم السريع تلاحق وتعتقل كل من يخرج من الفاشر

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها بأن حكومة دارفور كشفت عن ملاحقة قوات الدعم السريع كل من يخرج من الفاشر وتعتقله، و تمنع خروج المدنيين منها، مضيفة أن الحكومة خصصت مراكز إيواء في الأُبيض للنازحين من الفاشر.

و أشارت حكومة دارفور إلى أن الجيش ينتشر في "الأُبيض" ومحيطها ويتصدى لأي هجمات، فهي لازالت صامدة ولا صحة لتقارير الدعم السريع عن الاقتراب منها، بحسب "العربية".

في سياق آخر، أعلنت مصادر طبية، اليوم، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و176 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023 .

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170 ألفا و690 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.