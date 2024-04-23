برلماني: مرور 200 يوم على حرب غزة دليل ازدواجية المجتمع الدولي

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مرور 200 يوم على الحرب على غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، دليل على ازدواجية المجتمع الدولي والكيل بمكيالين تجاه حقوق الإنسان.



وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الإحصائيات المروعة للدمار والخسائر البشرية تجسد الواقع القاسي الذي يواجهه سكان غزة يوميًا.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التحرك الفوري ووقف العنف وتبني رؤية مصر بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الأطراف المتصارعة.

وأكد النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة زيادة الجهود الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين في غزة وضمان وصولها بسرعة وفعالية.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية لإنهاء الحرب على غزة وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.