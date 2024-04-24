‎رغم موافقة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

بعد الموافقة علي إحياء حفل غنائي الرابر الأمريكي كاني ويست، تم إصدار قرار بإلغاء الحفل الذي كان مقرر إقامته بسفح هرم سقارة خلال شهر أبريل الجاري.





نشر الرابر الأمريكي كاني ويست وهو طليق الممثلة كيم كاردشيان، تفاصيل إحياء حفله غنائي داخل مصر، عبر ستوري على إنستجرام.





ووضح ملامح جولته الغنائية المقرر إجراؤها قريبا من أجل التسويق لألبومه الجديد، ونشر صورة الأهرامات، وأكد أنها من الأماكن المحببة له بمصر ويتمنى الغناء أمامها.





وكشف المحامي عمرو عبدالسلام عن التفاصيل، وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد نقيب الموسيقيين ووزارة الثقافة والآثار، ومخاطبة وزارة الداخلية لإلغاء الحفل، بسبب مخالفته للعادات والقيم والتقاليد المصرية وتم إلغاء الحفل.





وأضاف المحامي أن إقامة حفل كاني ويست بمصر، سيكون مصيره الإلغاء على غرار حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت.





وكشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن حفل كاني ويست في مصر، ألغي لأسباب شخصية، ولم يتم تحديد موعدا آخر للحفل حتى الآن.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.



