عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

‎رغم موافقة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

صدى البلد

بعد الموافقة علي إحياء حفل غنائي الرابر الأمريكي كاني ويست، تم إصدار قرار بإلغاء الحفل الذي كان مقرر إقامته بسفح هرم سقارة خلال شهر أبريل الجاري.


 

نشر الرابر الأمريكي كاني ويست وهو طليق الممثلة كيم كاردشيان، تفاصيل إحياء حفله غنائي داخل مصر، عبر ستوري على إنستجرام.


 

ووضح ملامح جولته الغنائية المقرر إجراؤها قريبا من أجل التسويق لألبومه الجديد، ونشر صورة الأهرامات، وأكد أنها من الأماكن المحببة له بمصر ويتمنى الغناء أمامها.


 

وكشف المحامي عمرو عبدالسلام عن التفاصيل، وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد نقيب الموسيقيين ووزارة الثقافة والآثار، ومخاطبة وزارة الداخلية لإلغاء الحفل، بسبب مخالفته للعادات والقيم والتقاليد المصرية وتم إلغاء الحفل.


 

وأضاف المحامي أن إقامة حفل كاني ويست بمصر، سيكون مصيره الإلغاء على غرار حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت.


 

وكشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن حفل كاني ويست في مصر، ألغي لأسباب شخصية، ولم يتم تحديد موعدا آخر للحفل حتى الآن.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

بعد انحسار صراعات المنطقة.. تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

محمد الليثى: روى فيتوريا يرفض الشرط الجزائي ويطالب بالحصول على عقده كاملاً

دعوة إيرانية باكستانية لمجلس الأمن للجم مغامرات إسرائيل في المنطقة

احذر.. غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وصدمة على ربيع وبيومي فؤاد

أمير هشام يكشف كواليس انتخابات اتحاد الكرة واقتراب أبوريدة من الترشح على الرئاسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أعرف مواعيد إجازات شم النسيم وأعياد الربيع والعمال

مرض شائع بين الأطفال المولودين حديثا.. اكتشف أعراضه

الجو هيقلب| الأرصاد تحذر من ضربات الشمس وهذا موعد استقرار الطقس

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ