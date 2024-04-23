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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير فرنسا: سنواصل جهودنا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

سفير فرنسا لدى مصر
سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه

أكد سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه اليوم /الثلاثاء/ أن بلاده تواصل وستواصل بلا كلل جهودها من أجل المطالبة بنفاذ كامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.


جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده سفير فرنسا والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح اليوم بمقر المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة بمناسبة الإعلان عن تدشين فعالية ثقافية بالمعهد بعنوان (هنا فلسطين) تنطلق السبت القادم وتستمر لمدة يومين.


ورحب شوفالييه بالسفير الفلسطيني ووفد السفارة..مشيرا إلى أن الفعالية الثقافية (هنا فلسطين) تتضمن مجموعة متنوعة من الفن الفلسطيني وتعكس التنوع والثراء وتم إعدادها من جانب المعهد الفرنسي بالتنسيق مع سفارة فلسطين.


وأشار إلى موقف فرنسا من الأزمة الجارية في قطاع غزة .. مؤكدا أن الدعم الإنساني يجب أن يتواكب مع العمل على إحلال السلام الدائم الذي يمر عبر تسوية شاملة وعاجلة على أساس حل الدولتين ويلبي الطموحات المشروعة الشعب الفلسطيني.


وقال إن الفعالية الثقافية التي ينظمها المعهد الثقافي الفرنسي تندرج في سياق التضامن ودعم السلام والأمن ، إذ أن الثقافة الفلسطينية مهمة للغاية للحفاظ على الهوية والثراث الفلسطيني.


وردا على أسئلة الصحفيين..أجاب السفير الفرنسي بأن دور منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا غنى عنه لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين..مشددا على موقف بلاده الرافض للقيام بأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.


وتتضمن "هنا فلسطين" التي ينظمها المعهد الفرنسي بازارا ومعرضا للصور بالإضافة إلى حفل موسيقى يشارك فيه فنانون فلسطينيون ومصريون وفعاليات خاصة بالأطفال.
 

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