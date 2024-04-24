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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يحذر من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية.. وزير الخارجية: نترقب وندعو إسرائيل لعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية برفح الفلسطينية| أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

ضياء رشوان: مصر حذرت من مخاطر اجتياح رفح الفلسطينية

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إنه تم تداول ادعاءات في إحدى الصحف الأمريكية الكبرى، وأخذ عنها عدد من وسائل الإعلام الأخرى، زعمت أن هناك مباحثات دبلوماسية ما بين مصر والجانب الإسرائيلي على الاطلاع على الخطط الإسرائيلية لاجتياح رفح الفلسطينية، وهذا يحمل ضمنا بأن مصر موافقة على الفعل، بل ومشاركة إسرائيل خططها.

 

«عيب أوي كده».. تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب ما يحدث في الجنازات|فيديو

علّق الإعلامي تامر أمين، على الأزمة الأخيرة حول فكرة الجنازات وسرادق العزاء للشخصيات العامة، والضجة التي حدثت بسبب الصحفيين والمراسلين، قائلاً: "عائلة صلاح السعدني رفضت حضور أي من الصحفيين والمراسلين".

 

المالية: الموازنة تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن المصري

أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، أن الموانة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه عدة تحديات أبرزها تخفيف الأعباء الكبيرة على المواطنين، وهو ما ظهر في الإهتمام بالصحة والتعليم وغيرها في الموازنة.

ألحق الفرصة| الهجرة تعلن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

 

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالات جشع بالأسواق

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن أنا مع الرقابة على الأسواق.. ويدعو المواطنين للبلاغ على أي جشع بالأسواق، مضيفا أن بدأ نزول الأسعار من 5% إلى 20% ولا زال التخفيض، واتوقع أن تنخفض 10% آخرين.

يوم الخميس| أحمد موسى يحذر من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، وإسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية عسكريا، وقد يكون الاجتياح بعد غدا يوم الخميس، تزامنا مع ذكرى تحرير سيناء، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك ضحايا.

 

وزير الخارجية: نترقب وندعو إسرائيل لعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية برفح الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه على إسرائيل عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح الفلسطينية.

 

الأونروا: الاحتلال حول شمال غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة

أكد المتحدث باسم  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن الاحتلال دمر كل ما يتعلق بتيسير الحياة في مختلف القطاعات وحول شمال غزة لمنطقة غير قابلة للحياة ، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

الاحتلال يستهدف محيط شركة الكهرباء بالنصيرات في وسط غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن الاحتلال يستهدف محيط شركة الكهرباء بالنصيرات في وسط  قطاع غزة.

 

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