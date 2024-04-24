الأرجنتين تطالب باعتقال وزير إيراني بتهمة ضلوعه في تفجير منذ 30 عاما

دعت الأرجنتين إلى توقيف وزير إيراني بتهمة ضلوعه بتفجير مركز يهودي في الأرجنتين عام 1994.

وحسب وكالة “فرانس برس”، أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية إن البلاد طلبت من الإنتربول اعتقال وزير الداخلية الإيراني فيما يتعلق بتفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994 والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير أحمد وحيدي هو جزء من وفد إيراني يزور حاليا باكستان وسريلانكا، وقد أصدر الإنتربول إنذارا أحمر لاعتقاله بناء على طلب الأرجنتين.

وأضافت أن الأرجنتين طلبت أيضًا من هاتين الحكومتين اعتقال وحيدي.