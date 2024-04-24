انخفاض صادرات النفط.. الإحصاء السعودية تعلن نتائج اقتصاد المملكة لشهر فبراير

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، إحصاءات التجارة الدولية الدولة للممكلة العربية السعودية في تقريرها لشهر فبراير.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في التقرير، إن واردات السعودية ارتفعت بنسبة 12.3% في فبراير على أساس سنوي إلى 63 مليار ريال.

وأضافت هيئة الإحصاء، أنه ارتفعت أيضا الصادرات غير البترولية في فبراير 2024 بنسبة 4.4٪، لافتا إلى أن الصادرات السلعية الممكلة العربية السعودية بلغت 95 مليار ريال خلال شهر فبراير.

وأشارت الهيئة إلى أن الصادرات النقطية للممكلة انخفضت بنسبة 3.8% في فبراير على أساس سنوي.

كما أوضحت هيئة الإحصاء السعودية، أن الواردت السعودية ارتفعت بنسبة 12.3% في فبراير على أساس سنوي إلى 63 مليار ريال.

ولفتت هيئة الإحصاء السعودية في تقريرها، إلى أن حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر فبراير بلغ 158 مليار ريال.