قرارات عاجلة بشأن تأمين امتحانات الترم الثاني 2024 في المدارس

أصدرت مديريات التربية والتعليم، قرارات عاجلة بشأن تأمين عملية امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل، المقرر انطلاقها من يوم 8 مايو من الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني الثانوي.

وشددت مديريات التربية والتعليم على أنه بشأن تأمين عملية امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل فقد تقرر :

تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.

التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان

مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسات الأجوبة.

حفظ الامتحان داخل مظروف مختوم بخاتم واضعي الامتحان أو موقعا عليه بخط اليد.

التنبيه المشدد بغلق البوابات وعدم دخول غير المتخصصين أثناء فترة الامتحانات.

تشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات على أوراق الامتحانات.

تأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا.

تأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة .

التواصل السريع مع مسئول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث.

التأمين الجيد لغرفة الكنترول.

يمنع منعا باتا استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024

يمنع التدخين منع باتا في جميع اللجان والكنترولات

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية ، أحدث القرارات العاجلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.

وتلقت الإدارات التعليمية تعليمات من وزارة التربية والتعليم تشدد على :