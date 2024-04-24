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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

إيمان العاصي
إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته .

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وتألقت إيمان العاصي، مرتديه بنطال أسود أنيق باللون الأسود مع توب مكشوف البطن ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت إيمان العاصي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت إيمان العاصي، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور إيمان العاصي

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