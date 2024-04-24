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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تحقق في اتهامات بالإرهاب لسبعة أعضاء في داعش- خراسان

صدى البلد

اتخذت ألمانيا إجراءات حاسمة ضد الإرهاب من خلال توجيه الاتهام لسبعة أجانب يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجمات نيابة عن ولاية خراسان الإسلامية (ISIS-K)، وفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي.

والمشتبه بهم، الذين ينحدرون من تركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان، متهمون بتأسيس منظمة إرهابية والتخطيط لهجمات كبيرة في ألمانيا وأوروبا الغربية.

على الرغم من عدم وجود خطط ملموسة في وقت تدخل سلطات إنفاذ القانون، يُزعم أن المشتبه بهم كانوا على اتصال مع داعش-خراسان، الفرع الأفغاني لتنظيم داعش. وقد أدى اعتقالهم في يوليو الماضي إلى استباق وقوع هجمات محتملة، ما سلط الضوء على فعالية التدابير الاستباقية لمكافحة الإرهاب.

وبحسب ما ورد وصل المشتبه بهم إلى ألمانيا عبر أوكرانيا بعد اندلاع الحرب عام 2022 وشكلوا خلية إرهابية مع عضو من هولندا. وتؤكد اجتماعاتهم المنتظمة لمناقشة الخطط واستكشاف المواقع المحتملة خطورة التهديد الذي تشكله الأيديولوجيات المتطرفة داخل أوروبا.

ويعد هذا التطور بمثابة تذكير صارخ بالتهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب والحاجة إلى استمرار اليقظة والتعاون بين الشركاء الدوليين لمكافحة التطرف بشكل فعال. إن النهج الاستباقي الذي تتبعه ألمانيا في تحديد وتعطيل الشبكات الإرهابية يعكس التزامها بحماية الأمن القومي وحماية المواطنين من الأذى.

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