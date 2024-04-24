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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري بالفوز على البنك الأهلي 3-2

بيراميدز
بيراميدز

نجح نادي بيراميدز في الاحتفاظ بصدارة الدوري المصري الممتاز عقب الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الـ19 من عمر المسابقة.

أحرز أهداف فريق بيراميدز كل من إبراهيم عادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ومصطفى فتحى (هدفين) في الدقيقة 55 و74 من علامة الجزاء بينما أهداف فريق البنك الاهلى عن طريق البوركينى سعيدو سيمبورى في الدقيقة 50 وكريم بامبو في الدقيقة 52.

وحافظ فريق بيراميدز على تصدر جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق السماوى 12 أهداف.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 محتلا المركز الخامس عشر.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل كالتالى :
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي.
خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل.
خط الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى .. حسن شاهين
خط الدفاع .. إيمن اشرف، محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو.
خط الوسط .. محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال.
خط الهجوم .. بامبو، ياو انور.
 

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