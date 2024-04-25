خليها تعفن| هل أثرت حملات المقاطعة على أسعار الأسماك بالأسواق؟.. اعرف الحقيقة

حملات مقاطعة الأسماك انتشرت فى الآونة الأخيرة فى محافظات مصر لتبدأ بمحافظة بورسعيد وتتطرق إلي باقي محافظات مصر بهدف التأثير على الأسعار الفترة المقبلة بسبب ماشهدته الأسعار من ارتفاع خلال الفترة الماضية.



وذكر مسئولون أن حملات المقاطعة أثمرت عن تراجع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70% حيث انخفضت أسعار الشبار- الأكلة الشعبية الأولى في بورسعيد- من 250 جنيها للكيلو إلى 100 جنيه، كما انخفضت أسعار باقي الأنواع مثل البوري والبلطي والمكرونة والجمبري والدنيس والبياض







خفض أسعار الأسماك





وقال الدكتور صلاح حجاج خبير الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة، إن هناك حلولا أكثر فاعلية فى خفض أسعار الأسماك بدلا من حملات المقاطعة ، مثل زيادة عدد المنافذ الحكومية لبيع الأسماك فى الأسواق ، وتشديد الرقابة على الأسواق.

وأضاف "حجاج" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أنه ضد حملات المقاطعه لإن مزارع الأسماك توقفت عن بيع السمك للتجار ، معلقا :" هيخلوه فى المية أحسن مايعفن" .

أسباب ارتفاع أسعار الأسماك

وأشار " خبير الاستزراع السمكي " إلي أن ارتفاع أسعار الأسماك يرجع إلي الحلقات الوسيطة ، والربح يعود له ولا يعود على المنتج ويضر بالمستهلك لإنه يشتري بسعر أعلى ، كاشفا عن السعر العادل لسعر الأسماك بالأسواق ، وهو من 80 ل 85 جنيهًا، حيث يتكلف الكيلو حوالى من 70 ل 75 جنيهًا.

وأضاف أن حملات المقاطعة لاتؤتي ثمارها ، وستعود بارتفاع الأسعار مرة أخري على الأسماك لإن المنتج سيخرج من المنظومة وبالتالى يقل المعروض ، كما أننا فى مرحلة زيادة الإقبال علي شرائه بسبب فترات أعياد الإخوة الأقباط وشم النسيم .

أهم الحلول

وكشف عن أهم الحلول لعودة انخفاض أسعار الأسماك وهى زراعة خامات الأعلاف داخل مصر مع قلة استيرادها من الخارج، مؤكدا أن وراء حملات المقاطعة هم من يرغبون بعودة استيراد الأسماك مرة أخري .

انتشار واسع

ومن جانبه، قال وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك، إن المبادرة حققت انتشارا واسعا خلال الأيام ‏الثلاثة الماضية، بعدما وصلت حتى الآن إلى 11 محافظة، مشددا أن هدف المبادرة هو تمكين ‏المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من شراء الأسماك بأسعار عادلة‎. ‎

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن انتشار المبادرة يعكس معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك بمختلف ‏المحافظات، مؤكدا أن المبادرة تمثل إنذارا لجميع محتكري السلع. ‏

ودعا جميع المواطنين إلى التكاتف والمشاركة في المبادرة بمقاطعة الأسماك حتى موعد شم ‏النسيم، موضحا أن المبادرة تسعى إلى خفض أسعار الأسماك بنسبة 50% على الأقل، وهو السعر ‏العادل وفقا للمبادرة‎. ‎