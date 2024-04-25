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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب في أميركا

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس الخامس والعشرين من أبريل ، وسط تراجع الطلب على الوقود في أميركا وتباطؤ الاقتصاد، ومتابعة آخر تطورات التوترات في الشرق الأوسط.

وكانت بيانات إدارة معلومات الأميركية أظهرت أمس انخفاض الطلب على البنزين في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل نيسان بمقدار 2.8% بالأسبوع السابق وبنحو 11% مقارنة بالعام الماضي. فيما انخفضت مخزونات الخام 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 825 ألف برميل.

ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأميركي في أبريل . وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع مما يعني أن الفدرالي الأميركي سيؤجل على الأرجح خفضاً متوقعاً لمعدل الفائدة.

ومن المتوقع أن توفر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مارس يومي الخميس والجمعة مؤشرات أكثر وضوحاً لسياسة الفدرالي بشأن معدل الفائدة.

وفي سياق منفصل، من المتوقع أن يتسع نطاق القتال في غزة إذ قد تبدأ إسرائيل اجتياحاً بريا على رفح في جنوب القطاع، الأمر الذي قد يزيد من فرص نشوب حرب أوسع قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وقال كبير محللي النفط في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن إمريل جميل إن التراجع الحالي في أسعار الخامين القياسيين، بعد تجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل، يرجع إلى إعادة تركيز معنويات السوق على الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بسبب التوترات الجيوسياسية.

وأوضح جميل أنه بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، فإن الأسعار في هذا الربع ستحركها عوامل تشمل تخفيضات إمدادات المنتجين الرئيسيين والبيانات الاقتصادية الصادرة من الصين ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى توقعات الطلب المتزايدة مع حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي وسط توقعات بانخفاض المعروض.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% إلى 88.18 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2% مسجلة 82.94 دولار للبرميل.

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