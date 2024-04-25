معابد الكرنك تستعد للإنتهاء من 4 مشروعات .."خاص"

قال مصدر مطلع بـ المجلس الأعلى للأثار ، أن خلال أسابيع سيتم الإنتهاء من 4 مشاريع بـ معابد الكرنك الأول عبارة سقف خشبي لحماية الألوان الخاص بصالة الأعمدة ،على أن يتم الإنتهاء منه الأسبوع القادم.

أوضح المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن المشروع الثاني إعادة سقف 3 مقاصير داخل معبد الكرنك الملك سيتى في الفناء الأول ،وسيتم الإنتهاء من هذا المشروع خلال شهر على أقصى تقدير.

وأضاف إلى أن يجرى حاليا مشروع ترميم تمثال الملك رمسيس الثانى في مقدمة صالة الأعمدة وهو تمثال ضخم جدا يصل ارتفاعة حوالى 8.5 متر وزنة تقريبا 55 طن من حجر الجرانيت الوردى ،ويتم حاليا ترميمه مرة أخرى والذى كان عبارة عن كتل ملقاة على الأرض ، ليتم رفعها وتركيبها وترميمها وإعادتها مرة أخرى إلى أماكنها الأصلية.

معابد الكرنك



واستكمل قائلا : الواجهة الغربية للصرح الثاني "البوابة الثانية" لمعابد الكرنك ،سيتم الإنتهاء خلال إسبوعين أخر جزء من ترميم هذه البوابة ،والتي أظهرت مجموعة رائعة من الألوان أبرزها الطبقة البيضاء على واجهة المعابد التي يضعها المصرى القديم لينقش ويرسم عليها.

يذكر أن شهد معابد الكرنك ترميم تمثال نادر يرجع لعصر الملك تحتمس الثاني من الحجر الكورتز الأحمر ، يوصف بأنه أضخم تمثال جالس حاليا في مجموعة معابد الكرنك ،وهو الوحيد الضخم الذى يصل ارتفاعة إلى 11 متر ووزنة أكثر من 65 طن وتم إعادة تركيبة.

ورممت معابد الكرنك أحد التماثيل النادرة "تمثال من عهد الملك توت عنخ آمون" في معبد الكرنك على يد البعثة الفرنسية المصرية ، التي تعمل في معابد الكرنك من عام 1967 ،والذى يمثل الإله آمون وعلى الرغم أن الجزء الأصلى منه لايتعدي قرابة 40% ، إلا إنه بسبب أهميتة التاريخية والذى يمثل فترة نادرة للمصرى القديم تم الحفاظ عليه وترميمه بأحدث الطرق العلمية.



