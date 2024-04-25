نقابة الموسيقيين تنعى مسعد رضوان.. وتشييع جثمانه من بلبيس

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، المطرب مسعد رضوان الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الخميس.

وتقدمت النقابة ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية، إنه من المقرر تشييع جثمان الراحل الفنان مسعد رضوان في صلاة العصر من بلبيس بمسجد أمير الجيوش أمام الكلية الجوية.

وأضاف خالد بيومي أن الراحل لم يعانِ من أي أمراض والوفاة طبيعية.

من جانبه، نعى الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، الفنان مسعد رضوان، وعلق قائلا على “فيس بوك”: “الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك.. البقاء لله في الأخ والصديق الغالي الفنان مسعد رضوان ابن بلدي الغالي”.

يذكر أن بداية الراحل الفنية كانت مع دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق وتم اكتشافه من قبل زملائه الذين أصروا على دخوله منتخب الجامعة للغناء، وكان يحصل باستمرار على المركز الأول وكان يكتب ويلحن الأغاني.

وفور تخرجه في الجامعة، بدأ في تقديم أول ألبوماته سنة 1979، وقدم مجموعة حفلات في عدة دول عربية.