8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي خلال برنامجه "10 و 10" على إذاعة أون تايم سبورت إف أم أنه قُدّمت عدة عروض خارجية لضم إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 5 و8 ملايين دولار.

وأوضح الليثي أن هذه العروض، التي جاءت من نادٍ سعودي وآخر قطري، لم تكن رسمية ولكنها جادة للغاية، وتظهر الاهتمام الكبير بخدمات إمام عاشور.

مع ذلك، أكد الليثي أن بيع إمام عاشور هذا الصيف يُعد مستحيلاً بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي، حيث إنه يُعتبر من الأعمدة الرئيسية في صفوف الفريق، ويرغب النادي في الاستفادة من قدراته لعدة مواسم قادمة.

وأضاف “الليثي” أن إمام عاشور يُدرك تمامًا أن النادي لن يتخلى عنه بسهولة، وقد أُخطر بهذا الأمر بالفعل، وهو مُتفهم لقرار النادي بالاستمرار معه لأكثر من موسم قادم.