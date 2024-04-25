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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعداد المسودة الأولى للخطة التنفيذية للسكان 2024/2025 في الأقصر

صدى البلد

ترأس  محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الاقصر اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان ، بحضور نشأت سعيد  مقرر اللجنة التنسيقية للسكان وممثلى الجهات التنفيذية الشريكة في خدمة القضية السكانية وذلك لاعداد المسودة الاولي للخطة التنفيذية للسكان 2024/2025 والتي تسير علي اهداف الاستراتيجية القومية للسكان 2030 الي جانب اهداف التنمية المستدامة 2015 / 2030 بالإضافة لمحاور جديدة في استراتيجية 2023.

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ووجه سكرتير عام محافظة الأقصر الحضور بضرورة الأنتهاء  من الخطط كل فيما يخصة وتسليمها إلى المجلس القومي للسكان  حتي يتم مراجعتها.


كما قام  مقرر اللجنة التنسيقية للسكان بالأقصر بشرح المحاور والاهداف ونماذج المصفوفة واعطاء امثلة وترك التواصل من خلال الجروب ، مؤكدا انه سيتم عمل زيارات من قبل اخصائي التخطيط الي الجهات التي تحتاج الي مشورة.

الأقصر الاستراتيجية القومية للسكان الجهات التنفيذية اللجنة التنسيقية للسكان المجلس القومي للسكان المجلس القومي تنمية المستدامة سكرتير عام محافظة

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