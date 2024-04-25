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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.. مينا عطا يطرح كليب "سيناء"

صدى البلد

طرح الفنان مينا عطا كليب جديد بعنوان "سيناء"، احتفالا بعيد تحرير سيناء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من إنتاج شركة  Forsetk Media  احدي شركات مجموع Spiders Productions، وشركة Boom Box Music ,  بالتعاون والدعم من إداره الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والكليب من  كلمات محي حوار، الحان وتوزيع كريم عبد الوهاب، مدير تصوير سامح فوزي، تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي.

وتصدرت أغنية "سيناء" محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمجرد طرحها، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، وهو الأمر الذي لاقي استحسان كبير لدي المتابعين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


كلمات أغنية سيناء لـ مينا عطا 
ارجع بالتاريخ وشوفها كده من قبل مينا، مصر حتة واحدة من الجنوب ولحد سيناء

لا سيبنا شبر منها ولا سيبنا الموت عشانها وجينا عشان نكل من ترابها يا ناس عيننا

ارجع بالتاريخ وشوفها كده من قبل مينا، مصر حتة واحدة من الجنوب ولحد سيناء

لا سيبنا شبر منها ولا سيبنا الموت عشانها وجينا عشان نكل من ترابها يا ناس عيننا

سيناء بنت مصر وبرضو هي بوابتها، شوفها على الخريطة هتلاقي علامة النصر بيتها

ياما عدي عليها ناس وهي رمز للصمود وكل غالي يهون عشانها

زي ما اتعلمنا في المدارس.. تحيا مصر.. وفي الكتب قرينا إن سيناء أرض مصر

ياما لسه فيه كتير والتاريخ موجود يقول وفي النهاية النصر لينا أيوة كل عصر

سيناء بنت مصر وبرضو هي بوابتها، شوفها على الخريطة هتلاقي علامة النصر بيتها

ياما عدي عليها ناس وهي رمز للصمود وكل غالي يهون عشانها

زي ما اتعلمنا في المدارس.. تحيا مصر.. وفي الكتب قرينا إن سيناء أرض مصر

ياما لسه فيه كتير والتاريخ موجود يقول وفي النهاية النصر لينا أيوة كل عصر

 

 

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