بفقرات مبهجة| كورال هارموني عربي يشارك في مهرجان الأنشطة الطلابية

شارك فريق كورال هارموني عربي أحد كورالات جامعة عين شمس في حفل افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية، بفقرات فنية مبهجة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة" في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشجيع وتنمية مواهب الطلاب.

وأقيم مهرجان الأنشطة الطلابية تحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس.

هذا وقد أشاد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، بالأداء المتميز لكورال هارموني عربي التابع لجامعة عين شمس، واصفًا إياه بـ "الأداء الرائع".



وقدم مستشار وزير التعليم العالي الشكر لجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على موافقته لتقديم فريق هارموني عربي لحفل افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية.

وأبدع كورال هارموني عربي في أدائه الفني خلال تقديم حفل افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات.

وقدم كورال هارموني عربي خلال مهرجان الأنشطة الطلابية فقرة موسيقية رائعة نالت إعجاب الحضور في جو ساده البهجة.

كما قدم فريق كورال هارموني عربي الأغاني الوطنية التي تعبر عن أعياد تحرير سيناء، تحت قيادة المايسترو محمود وحيد.



ويعد كورال هارموني عربي واحدًا من الفرق الموسيقية الشابة الواعدة التي تلقى دعمًا كاملًا من جامعة عين شمس، التي وفرت له كافة الإمكانيات اللازمة من مسارح ومعدات صوتية وآلات موسيقية ودعم مادي ومعنوي لتنمية مواهبه.

وشارك كورال هارموني عربي في العديد من الفعاليات والبرامج التلفزيونية، مؤكدًا نجاحه في الوصول إلى الجماهير بفضل موهبته الفريدة.



وتأسس فريق كورال هارموني عربي عام 2022، تحت قيادة المايسترو محمود وحيد، وهو ملحن ومؤلف موسيقي.

ويتكون فريق كورال هارموني عربي من 100 موهبة، من فئات عمرية مختلفة، أغلبهم من طلاب جامعة عين شمس.

ويقدم فريق كورال هارموني عربي مزيجًا من أشكال الغناء المختلفة.