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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر عن لقاء الأهلي ومازيمبي غدا : تسجيل المنافس يصعب موقفنا

كولر
كولر

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد  جاهزية الأهلي لمباراة العودة أمام مازيمبي الكونغولي، المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

واضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة الغد بين الأهلي ومازيمبي. حظوظ الفريقين متساوية غدًا، وكان بإمكان أي من الفريقين تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ويجب علينا أن نظهر قوة غدًا لتحقيق الفوز وحسم الصعود مدعومين بتشجيع جماهيرنا.

وأكد المدير الفني أن مباراة الذهاب  في الكونغو كانت مختلفة من حيث الأجواء وأرضية الملعب من النجيل الصناعي، ولكن الأهلي تغلب على تلك الصعاب.

وشدد كولر على خطورة نتيجة التعادل السلبي في كرة القدم خلال مواجهات الذهاب، موضحًا أن تسجيل المنافس هدفًا قد يزيد من صعوبة المباراة، وهو ما يتطلب تركيزًا شديدًا من اللاعبين واستغلال الفرص المتاحة.

وأوضح المدير الفني أنه سوف يحسم اختياراته لقائمة مباراة مازيمبي عقب المران الختامي مساء اليوم.

وأشار كولر إلى أن الفريق واجه غيابات قبل مباراة الذهاب خاصة في وسط الملعب، إلى جانب تعرض الفريق لإصابات جديدة خلال المباراة، وهو ما دفعه إلى إشراك محمود متولي بالتنسيق مع سامي قمصان المدرب العام، مشيدا بأداء اللاعب خلال مباراة الذهاب. 

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد مجددًا على سعادته بالحضور الجماهيري، وقال إنه يؤمن أن الكرة للجماهير، وعندما يلعب أي فريق أمام جماهيره تكون الدوافع كبيرة للاعبين والجهاز الفني.

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