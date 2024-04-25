بيطري القاهرة: ضبط 22 طن مصنعات لحوم ورنجة وفسيخ غير صالحة

شدد محافظ القاهرة خالد عبدالعال على مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.



وطالب محافظ القاهرة - في بيان اليوم- مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفي هذا السياق، صرح الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري اليوم بأن المديرية قادت حملة مكبرة على الأسواق على مدار يومين تمكنت خلالها من ضبط 22 طن مقطعات ومصنعات لحوم ، ومفروم، وكبدة، وبرجر، وأسماك، ورنجة وفسيخ غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 35 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين .