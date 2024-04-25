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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشافي يتراجع عن الرحيل ويصف أسباب تعلقه بنادي برشلونة

تشافي
تشافي

تحدث تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة عن الدوافع التي قادته للتراجع عن قراره بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أنا من أشد مشجعي برشلونة، وأفكر دائما في مصلحة الكيان، لقد التقيت برئيس النادي أمس وتركت القرار تحت تصرفه".

وأضاف: "أشعر بثقة من الرئيس والمدير الرياضي ديكو ومساعده بويان، والفريق بأكمله، لقد كان دعم اللاعبين أمرا مهما للغاية، لقد دفعوني للاستمرار واقتنعت بأن المشروع لم ينته بعد".

وتابع: "لقد دفعتني الجماهير للاستمرار أيضا، والأهم من ذلك كله، أنني أرى نفسي أتمتع بالقدرة على ذلك، لقد تفاهمنا في 3 دقائق".


وأكد تشافي: "الرغبة لدينا والثقة كانت متبادلة، أشعر بحب الجماهير أثناء تواجدي في الشارع وهو أمر دفعني أيضا لإعادة النظر ونجح أيضا اللاعبون في إقناعي".

وتابع: "لقد تولد لدينا الحماس والرغبة الكبيرة في الفترة الأخيرة واقتربنا كثيرا من تحقيق أهدافنا، وللأسف تعثرنا".

وشدد تشافي: "أنا مقتنع بأن مشروع برشلونة مؤهل للفوز بالبطولات ومقتنع بأن هناك أمور تغيرت في آخر ثلاثة أشهر، ولم ننته بعد".

وواصل: "التراجع عن قراري خطوة حكيمة ولا توجد مشكلة في ذلك، فالأمر لا يتعلق بالكبرياء أو الأنانية ولا علاقة لها بالمال وكل ما قيل بأنني أريد الرحيل للحصول على قيمة راتبي في الموسم الأخير بعقدي، أخبار مزيفة لتشويه صورتي".

وختم تصريحاته: "رئيس النادي يعلم تماما أنني إذا رحلت لما طالبت برشلونة بيورو واحد مقابل السنة الأخيرة من عقدي".

تشافي برشلونة

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تشافي يتراجع عن الرحيل ويصف أسباب تعلقه بنادي برشلونة


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