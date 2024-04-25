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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمرو الورداني: حب الوطن من الدين والبكاء عند سماع الأغاني الوطنية إحساس بنعمة الله

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن الوطن نعمة نعيش فيها، لافتا إلى أن حب الوطن جزء من الدين وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


وأضاف الورداني في تصريح له: "لازم نربي أولادنا على أن الوطن نعمة، ونشوف اللى خربت أوطانهم، رسول الله عمل إشارة لكيفه أثناء خروجه من مكة لما قال لها كل بلاد الأرض محببة لأهلها وأنت أحب بلاد الله إليّ".

 
وتابع: "سنة سيدنا النبي علمتنا أن حب الوطن جزء من الدين، يعنى ايه يعنى الوطن نعمة يعنى بيتى نعمة يعنى أسرتى نعمة، لما تسمع الأغانى الوطنية وتبكى ده إحساس بنعمة ربنا علينا".

حب الوطن الوطن الدين الأغاني الوطنية

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