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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة خالد بوطيب وإيقاف قيد الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس أزمة خالد بوطيب وتسببه في إيقاف القيد في نادي الزمالك، موضحا تفاصيل هذه الأزمة.


قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" الزمالك تلقى خطابا من فيفا بإيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب والبالغة لـ 2 مليون و 400 ألف يورو".
أضاف هاني حتحوت:" بدأت قضية خالد بوطيب من فترة 4 سنوات منذ يونيو 2020، واللاعب لم يشتكي النادي في البداية، لكن الزمالك هو من أشتكى اللاعب وقام بفسخ التعاقد من طرف واحد وطالب بتعويض بـ 3.5 مليون دولار".


تابع :" خالد بو طيب قام برفع دعوى مضادة نتيجة شكوى الزمالك في أغسطس 2020،  وقدم الزمالك استئناف في المحكمة الفيدرالية السويسرية لتأجيل القضية لما بعد يناير لعدم القدرة على سداد كل تلك المبالغ".


أكد  حتحوت:" مجلس إدارة نادي الزمالك سيطالب بالاحتفاظ بحقه عن طريق تحويل الملف إلى الجهات القضائية المتخصصة للحفاظ على حقوق النادي القانونية".


وتطرق الإعلامي للحديث عن مدى إمكانية أن يتراجع الزمالك عن صفقات الصيف بعد إيقاف القيد بسبب أزمة خالد بوطيب؟ قائلًا:" صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية مستمرة، وهناك اتفاقات مع عدد من اللاعبين، وبعد مباراة دريمز الغاني، سيبدأ التفكير في حل أزمة القيد".


شدد هاني حتحوت:" يرغب نادي الزمالك في تدعيم مراكز محددة، وهناك مفاوضات تسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية، مع محامي بوطيب وممثلو باتشيكو، وذلك من أجل إنهاء هذا الملف نهائيا، ورفع كافة القضايا التي تواجه النادي مع الفيفا".


كما أوضح:" تعاقد الزمالك مع خالد بوطيب 3 مواسم ونصف، مقابل 4 مليون ونصف يورو، ما يعادل 80 مليون جنيه مصري وقتها، وتم وضع مبالغ بدل سكن وبدل سيارة للاعب، ووضع بند في التعاقد يصرف للاعب من خلالها على منحة توقيع، ويحصل على عقده كاملا دون النظر إلى نسبة المشاركة".


أتم هاني حتحوت:" وضع الزمالك بندا بفسخ العقد مع خالد بوطيب بعد نهاية الموسم الثاني، بعدة شروط، بإخطار اللاعب بإنهاء التعاقد دون أي التزامات على النادي".
 

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