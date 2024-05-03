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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: صفقة وشيكة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. الحكومة: عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة قريبا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
 

مصطفى بكري: صفقة وشيكة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تبذل جهودا كبيرا لوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أنه منذ اللحظات الأولى من العدوان الإسرائيلي على غزة، أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه إرسال المساعدات والتواصل مع كافة الجهات المعنية للتوصل لحلول عاجلة لوقف العداون على غزة.

 

الحكومة: عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة قريبا
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كافة المعوقات أمام الشركات التي تضح استثماراتها في مصر.

 

الصحة عن إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات: نتحرك لتقديم خدمة مميزة للمواطن
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تفاصيل إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 5 مستشفيات.

 

انخفاض يصل لـ25%.. شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى سارة للمواطنين عن الأسعار
أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أنه بعد مشروع رأس الحكمة، حدث تخفيض في سعر الأجهزة الكهربائية والسلع الأساسية ما بين 10% إلى 25%.

 

عبدالغني هندي: زاهي حواس جانبه الصواب وقصة خروج سيدنا موسى من مصر ثابتة
وجه الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى  الدكتور زاهي حواس، بعد تصريحاته حول أنه لا يوجد دليل على وجود الأنبياء في مصر القديمة عند الفراعنة، كما ورد في القرآن الكريم.

 

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن سعر طن الحديد تخطى 60 ألف جنيه خلال شهر يناير 2024.

 

متحدث وزارة العمل: حريصون على مراعاة المعايير الدولية في جميع التشريعات الموجودة
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قانون العمل الجديد، والمنتظر خروجه للنور سيكون مهم جدا لكل العمال في مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة باستقبال ملاحظات العمال على القانون الجديد، منوها أن القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن الضروري أن يكون عليه توافق.

 

متعملوش أوروبا في 10 سنين .. كاتب فرنسي يشيد بالإنجازات بمصر
أكد الدكتور حسام فاروق، أستاذ الإقتصاد السياسي، بمعهد البحوث والدراسات العربية، سيناء الأن تحتلف عن سيناء التي كانت منذ عقود، مشيرا إلى أن سيناء أصبحت الآن ترتبط بالوادي وهناك سهولة للوصول لها عن طريق الأنفاق.

 

حماس: هنية يشيد بدور مصر في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة
كشفت حركة حماس أن إسماعيل هنية ثمن في اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات المصرية دور مصر ويؤكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

مبادرة «ابدأ»: لدينا 23 مشروعا قائمة بعضها أنتج بالفعل
قال المهندس محمود شكري، مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة.

مصطفى بكري غزة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي شعبة الأجهزة الكهربائية

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