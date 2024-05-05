وزير المالية الإسرائيلي: أطالب نتنياهو و جالانت بإعادة المحتجزين في قطاع غزة

طالب وزير المالية الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ويواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، بإعادة المحتجزين في قطاع غزة لكن ليس بالاستسلام، وذلك وفقا لنبا عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية، إن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب في غزة بإطار صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي غضون ذلك، نقلت قناة ”العربي الجديد”، عن مصدر، قوله: إن الكرة الآن في ملعب إسرائيل لقد قدمت إدارة بايدن ما يمكن وصفه بالضمانات أو الوعود لحماس، والأمر يتوقف على الرد الإسرائيلي على نتائج مفاوضات القاهرة".