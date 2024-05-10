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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الأسم؟.. أزهري يجيب

أرشيفية
أرشيفية

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأشهر الحرم سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيها القتال، متابعًا أن هذه الأشهر كان يعظمها العرب أيضًا قبل الإسلام.
 

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 أحب الأعمال إلى الله عز وجل 

 

وأضاف “عرفة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم فاتن عبد المعبود، اليوم الجمعة، أن الأشهر الحرم هم ذو القعدة وذو الحجة و محرم ورجب، متابعًا أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل في العشر الأوائل من ذو الحجة.
 

وأشار الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن التجارة مع الله سبحانه وتعالى لا تخسر أبدًا، مؤكدًا أنه يجب تجديد النية والتوبة؛ لأن التوبة هي أول منازل السالكين لله سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي (ص) كان يحرص عليها دائمًا.
 

الأشهر الحرم صباح البلد صدى البلد الأزهر التوبة

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