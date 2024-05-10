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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح الفلسطينية

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الجمعة، تنفيذ عملا عسكريا مركبا ومتزامنا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، أن استهدفت مبنى في رفح تحصن فيه جنود للاحتلال بقذيفة TBG واستهدفنا ناقلة جند أسفل المبنى بقذيفة الياسين 105.

كما أعلنت كتائب القسام  تدك موقع "كرم أبو سالم العسكري" شرق رفح جنوب قطاع غزة بقذائف بالهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت كتائب القسام، دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة

وقصفت كتائب القسام موقع "إسناد صوفا" العسكري بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم"، وخاضت القسام اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة"، ودمرت دبابة "ميركافا 4" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

كما استهدفت كتائب القسام دبابة "ميركافا" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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