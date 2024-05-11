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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

انتبه .. آلام العظام مؤشر على أمراض خطيرة

صدى البلد

تعد الهشاشة من أشهر الأمراض التى تصيب العظام وبالرغم من ذلك فهى لا تسبب آلام مباشرة إلا أن هناك عدد كبير من المشكلات الصحية  الاخرى التى يمكن أن تسبب آلام العظام.

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ووفقا لما جاء فى موقع كليفلاند كلينك تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام العظام ما يلي:

الصدمات والإصابات الأخرى.
أورام العظام الحميدة .
أنواع معينة من السرطان.

وتشمل الصدمات والإصابات التي تسبب آلام العظام:


هشاشة العظام .
نخر الأوعية الدموية (تنخر العظم) .
التهاب العظم والنقي .
لين العظام وأنواع أخرى من نقص فيتامين د .
مرض باجيت في العظام (التهاب العظم المشوه) .
قلة العظام .
الكساح يسبب الام العظام.
أورام العظام الحميدة (غير السرطانية) التي تسبب آلام العظام

تمدد الأوعية الدموية الخراجات العظمية .
الأورام العظمية.
ورم عظمي غضروفي.

أنواع السرطان التي تسبب آلام العظام:

سرطان العظام.
ساركوما عظمية.
سرطان الدم.
السرطان النقيلي (السرطان الذي ينتشر إلى عظامك).

العظام آلام العظام نقص فيتامين د مرض باجيت سرطان الدم سرطان العظام هشاشة العظام

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