بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الشيبسي زي بتاع المصانع

يعد الشيبسي من الأكلات الشهيرة فى مختلف أنحاء العالم فهى سناك شهي يحبه الأطفال والكبار لذا ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة تحضيره فى المنزل بدون مواد حافظة.

ونعرض لكم طريقة عمل الشيبسي في المنزل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

مكونات الشيبسي:

بطاطس شيبس

كمون ناعم

بودرة ثوم

بودرة بصل

ملح

فلفل أسود

زيت

خل

مكسبات طعم طبيعية " حسب الرغبة

شيبسي

طريقة عمل الشيبسي :

* قطعى البطاطس حلقات رفيعة ثم انقعيها قليلا فى الماء المضاف له الخل

* اقلى البطاطس فى الزيت ثم اخلطيها بمكسبات الطعم أو بالملح والفلفل الأسود والتوابل وقلبيها ثم قدمي الشيبسي.