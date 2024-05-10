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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شهية وسريعة.. طريقة عمل سلطة مكعبات البطاطس

طريقة عمل سلطة مكعبات
طريقة عمل سلطة مكعبات البطاطس

تعتبر طريقة عمل سلطة مكعبات البطاطس، وصفة من وصفات المطبخ الفلسطيني، والتي تتميز بسهولة تحضيرها وبطعمها المميز، والتي يمكن أن تنال به إعجاب الكبار والأطفال.

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة مكعبات البطاطس، وهي من الوصفات الفلسطينية التي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لشخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سلطة مكعبات البطاطس

 

طريقة عمل سلطة مكعبات البطاطس

 

مقادير طريقة عمل سلطة مكعبات البطاطس

2 حبة بطاطس

¼ كوب زيت زيتون

¼ كوب خل أبيض

كوب كبيس خيار مقطع

ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة خردل

2 ملعقة كبيرة لبن زبادي

فص ثوم

½ ملعقة صغيرة من كل من ( ملح – فلفل أسود – كمون)

بقدونس للتزيين

 

طريقة عمل سلطة مكعبات البطاطس

_ في صحن عميق نضع ملعقتين من لبن الزبادي مع ملعقة مايونيز وملعقة خردل وملعقتين خل أبيض، ثم نقوم الخلط.

_ يضاف عليهم الثوم و½ معلقة صغيرة من كل من الملح، الفلفل الأسود والكمون ونعيد الخلط.

_ في وعاء عميق نضع البطاطس، وعليها مخلل الخيار، وقليل من زيت الزيتون.

_ يضاف على الخليط السابق الذي تم تحضيره.

_ نقوم بالخلط ثم نضع سلطة البطاطس في صحن التقديم، ونزيّنيها بالبقدونس.

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