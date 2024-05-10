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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لسبب محزن .. غياب نجم مانشستر يونايتد عن مواجهة أرسنال في مباراة الأحد

ميسون
ميسون

تعرض ميسون ماونت، نجم مانشستر يونايتد، لانتكاسة جديدة للإصابة وسيغيب عن مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال، لكن القائد برونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي عادا إلى التدريبات.

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وعانى ماونت، الذي انضم إلى يونايتد من تشيلسي في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني (76.7 مليون دولار) الصيف الماضي، مشكلات الإصابة طوال الموسم.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً خمس مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مع هزيمة ليلة الاثنين بأربعة أهداف أمام كريستال بالاس، وهي أول مباراة له في الدوري منذ أكتوبر - حيث حل محل فيرنانديز في خط وسط يونايتد.

وقال تن هاغ يوم الجمعة: «لسوء الحظ سقط ميسون ماونت أمس لذا فهو خارج يوم الأحد».

قدم مدير يونايتد تحديثاً أكثر إيجابية للياقة البدنية مع عودة بعض زملاء ماونت إلى التدريب: «كان هناك بعض اللاعبين الذين عادوا إلى الملعب اليوم - برونو وسكوت مكتوميناي. جاءني ليتشا (ليساندرو مارتينيز) ليقول لي إنه يريد اللعب ضد آرسنال لكنه ليس جاهزاً بعد. إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال العملية، رافائيل فاران أيضاً. لوك شو واجه انتكاسة في مسيرته لكن لا يزال هناك أمل وسيقاتل».

وأضاف تين هاغ: «مارتينيز يريد اللعب لكنه تعرض لثلاث إصابات خلال الموسم وهو الآن على وشك الوصول إلى هناك، خالياً من الإصابات، لكن عليه الآن العودة إلى التدريب. لن أقامر أبداً مع أي لاعب. الأمر يتعلق بمستقبله ومسيرته المهنية، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، وكذلك النادي. لقد تدرب راشي (راشفورد) هذا الصباح أيضاً وعلينا أن نرى كيف يتعافى من هذه الإصابة. لكن الأمر يبدو جيداً جداً».

سُئل تين هاغ أيضاً عما إذا كانت الانتكاسة الأخيرة التي تعرض لها ماونت بسبب الإصابة تلخص الموسم لكل من اللاعب والنادي، اللذين تعرضا باستمرار لضربات الإصابة طوال الموسم.

وقال تين هاغ: «نعم، سيئ الحظ للغاية، وكما تقول، رمز للموسم. لقد تعرضنا لكثير من الإصابات، وهذا أمر صعب بالنسبة لنا جميعاً، وللنادي بأكمله، وللجماهير. لكنهم يظهرون الوحدة وعندما تسوء الأمور علينا أن تظل معاً. ولا يزال بإمكاننا اللعب لتحقيق شيء عالٍ حقاً مع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بالطبع. وسنواصل القتال في كل مباراة أيضاً للارتقاء في التصنيف والوصول إلى أوروبا».

أرسنال

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