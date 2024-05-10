خبيرة أسرية: الفتاة غير مؤهلة للزواج في سن الـ 18

قالت الدكتورة عبير حمدي، المحامية والاستشاري الأسري، إن الفتاة في السن الـ 18 سنة غير مؤهلة للزواج، مشددة على رفضها الزواج المبكر للفتيات قبل سن العشرين، لأن هناك أسس يجب على الجميع أن يدركها من بينها التكوين النفسي والجسدي والعاطفي وليست متعلق فقط بمدى قدرتها على تحمل الوطء كما يقال.

وأضافت الدكتورة عبير حمدي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفتاة إنه لا بد أن تكون جاهزة وقادرة نفسيا على تربية الأطفال والتعامل معهم بشكل صحيح، مستشهدة بقول أمير الشعراء أحمد شوقي الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وبالتالي يجب أن تكون الفتاة مؤهلة علميا وعقليا ونفسيا.

وتابعت المحامية والاستشاري الأسري،: "البنت اللي بتتزوج وهي عندها 18 سنة لسه مخلصة ثانوية عامة إزاي هتربي نشء وتعد جيل صالح للمستقبل، ولا يمكن الاعتماد على مدى قدرتها الجسدية، فأين توازنها النفسي والعقلي؟

https://www.youtube.com/watch?v=dmx69VmLE6g