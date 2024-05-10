عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب

ارتيتا
ارتيتا

أقر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بأن عقله يخبره أنه سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

txt

اتحاد المحامين العرب يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

txt

رئيس بنك قناة السويس : التكنولوجيا قدمت بدائل جديدة لتطوير المنتجات وتسويقها

وقبل آخر جولتين في الموسم يتصدر أرسنال الترتيب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، لذا فإن مصير فريق أرتيتا ليس بيده.

وسيقطع أرسنال الخطوة قبل الأخيرة بمشواره نحو استعادة اللقب المفقود منذ 2004 حين يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في قمة بملعب أولد ترافورد الأحد.

وربما سيبدأ أرسنال المباراة من المركز الثاني إذا تغلب مانشستر سيتي على فولهام السبت.

وأبلغ المدرب الإسباني مؤتمرا صحافيا الجمعة: «عقلي يأخذني دائما للتفكير في أننا نرفع درع الدوري، هذا ما يخبرني به عقلي حاليا».

وأضاف: «نحن في موقف واضح تماما، يجب أن نركز فيما نفعله لنكون في أفضل موقف ممكن».

وبعد مباراة يونايتد يستضيف أرسنال اللقاء الأخير بالموسم أمام إيفرتون، أما سيتي فيزور ملعب توتنهام يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يختتم مشواره بمواجهة وست هام في استاد الاتحاد.

وعما إن كان سيعرض النادي اللندني عليه عرضا لتجديد عقده إذا توج باللقب أجاب أرتيتا: «سأحمل قلما معي للتوقيع».

وتابع المساعد السابق لبيب غوارديولا في سيتي: «نحن في مغامرة للحاق بسيتي، تكون أفضل دائما عندما يتحداك شخص ما للذهاب أبعد وأبعد، التاريخ الحديث لسيتي عامر بالألقاب، لطالما كان منافسا مذهلا في آخر 15 عاما، لكننا نريد تغيير ذلك»

أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

عرض مسرحي.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت على عضوية فلسطين

لغز كبير.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن محمد الشناوي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

موضوعات متعلقة

لسبب محزن .. غياب نجم مانشستر يونايتد عن مواجهة أرسنال في مباراة الأحد

مفاجأة في الدوري الإنجليزي .. مدرب إيفرتون يحصد جائزة الأفضل

أفضل لاعب في العالم .. أنشيلوتي يرشح اسم نجم جديد للكرة الذهبية

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

كريستيانو رونالدو يحتفل بحركة غير أخلاقية بعد تسجيل هدف في الدوري السعودي

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

توخيل يبرر هزيمة بايرن ميونيخ أمام مدريد..وتعليق صادم عن هاري كين

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي.. بينهم ألماني

ترشيحاتنا

تحرك جديد من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

مصطفى بكري: حياة كريمة أحدثت طفرة تطويرية وتنموية في قرى ومراكز الصعيد

عاجل| أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة.. فيديو

انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران المتحف المصري الجديد .. صور

د.عبد المنعم السيد: مصر مؤهلة لزيادة إيرادات النقد الأجنبي إلى 200 مليار دولار

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصموا كثيرا من السعر| نيسان توجّه طلبا عاجلا لتجار السيارات لهذا السبب

بفستان حمل.. زوجة خالد عليش تثير الجدل بفرح لينة الطهطاوى

لهذا السبب| قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان.. وإلغاء حفل التخرج

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-