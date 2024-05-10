أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب

أقر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بأن عقله يخبره أنه سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وقبل آخر جولتين في الموسم يتصدر أرسنال الترتيب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، لذا فإن مصير فريق أرتيتا ليس بيده.

وسيقطع أرسنال الخطوة قبل الأخيرة بمشواره نحو استعادة اللقب المفقود منذ 2004 حين يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في قمة بملعب أولد ترافورد الأحد.

وربما سيبدأ أرسنال المباراة من المركز الثاني إذا تغلب مانشستر سيتي على فولهام السبت.

وأبلغ المدرب الإسباني مؤتمرا صحافيا الجمعة: «عقلي يأخذني دائما للتفكير في أننا نرفع درع الدوري، هذا ما يخبرني به عقلي حاليا».

وأضاف: «نحن في موقف واضح تماما، يجب أن نركز فيما نفعله لنكون في أفضل موقف ممكن».

وبعد مباراة يونايتد يستضيف أرسنال اللقاء الأخير بالموسم أمام إيفرتون، أما سيتي فيزور ملعب توتنهام يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يختتم مشواره بمواجهة وست هام في استاد الاتحاد.

وعما إن كان سيعرض النادي اللندني عليه عرضا لتجديد عقده إذا توج باللقب أجاب أرتيتا: «سأحمل قلما معي للتوقيع».

وتابع المساعد السابق لبيب غوارديولا في سيتي: «نحن في مغامرة للحاق بسيتي، تكون أفضل دائما عندما يتحداك شخص ما للذهاب أبعد وأبعد، التاريخ الحديث لسيتي عامر بالألقاب، لطالما كان منافسا مذهلا في آخر 15 عاما، لكننا نريد تغيير ذلك»