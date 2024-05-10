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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فتح باب التسجيل لمشروعات الأفلام في ملتقى القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت الصفحة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فتح باب التسجيل لمشروعات الأفلام للمشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي، على أن تكون الطلبات حتى 10 أغسطس المقبل.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لمشروعات الأفلام! .. الملتقى يرحب بصُنَّاع الأفلام في العالم العربي الذين يعملون على مشروعات أفلام طويلة في مرحلتي التطوير أو بعد الإنتاج ويبحثون عن فرص التواصل مع أسماء بارزة من محترفي صناعة السينما.. الموعد النهائي لاستقبال طلبات التقديم: 10 أغسطس/ آب 2024». 

 

مهرجان القاهرة السينمائي 

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ فتح باب استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بداية من 1 مايو 2024 وحتى 1 أغسطس 2024 عبر الموقع الرسمي للمهرجان. https://ciff.org.eg

 

وقررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى، إقامة الدورة ال 45 وذلك فى الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.

 

يذكر أنه تم تأجيل إقامة دورة المهرجان العام الماضى بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وذلك على أثر الأحداث التى اندلعت بقطاع غزة .

 

واستقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفنى فى دورته الـ45 وعلى رأسه الناقد السينمائى عصام زكريا مديرالمهرجان.

 

عصام زكريا هو ناقد سينمائى وباحث ومترجم له العديد من الكتب السينمائية، كما عمل فى عده مناصب مختلفه على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التى كانت ضمن اصدارات المهرجان.

تولى زكريا عده مناصب منها رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية و القصيرة منذ عام 2017.

من ناحية أخرى، تقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركه بالدورة ال 45 من جميع أنحاء العالم  من 1 مايو و حتى موعد اقصاه  1 أغسطس المقبل و ذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان: www.ciff.org.eg

ويعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ،أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا  وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والافريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.

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