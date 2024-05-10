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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد التاجي يخضع لعملية جراحية غدا

محمد التاجي
محمد التاجي

أعلن الفنان محمد التاجي -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن خضوعه لعملية جراحية صباح غد السبت. 

وكتب محمد التاجي، في منشوره عبر فيسبوك: «وأخيراً الدكتور حدد عمل الجراحة لي غداً السبت صباحاً دعواتكم». 

 

محمد التاجي 

في شهر أكتوبر 2023، تعرض الفنان محمد التاجي لإصابة في رأسه بعد سقوطه على الأرض داخل المسجد النبوي في الأراضي السعودية. 

ونشر محمد التاجي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله وقع أجري على الله قدر الله وماشاء فعل، لسة آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي ، رايح أصلي الفجر ، اتكعبلت ووقعت على الأرض وراسي خبطت في عمود مربع رخام".

وتواصل موقع صدى البلد مع الفنان القدير محمد التاجي للاطمئنان عليه.

وقال الفنان محمد التاجي لصدى البلد "الحمد لله ، الحمد لله أحسن كتير، أنا بخير الحمد لله وتركت المدينة، ومتواجد  دلوقتي في مكة الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ".

 

أعمال محمد التاجي

وشارك الفنان محمد التاجي مسلسل الاجهر للفنان عمرو سعد الذي عرض في رمضان الماضي 2023 .

ومسلسل الأجهر  للفنان عمرو سعد ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، ومحمد التاجى، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدى، وسارة سلامة، ونور النبوى، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

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