سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

ارتفع الجنيه المصري أمام الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، حيث سجلت العملة السعودية نحو 12.64 جنيه للبيع نهاية تعاملات الأسبوع مقارنة بـ 12.80 جنيه الأحد الماضي مستهل التعاملات.

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، 11 مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، ، كالتالي:

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

12.69 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

12.60 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.67 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك ميد

12.56 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.59 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

12.55 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.54 جنيه للشراء.

12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

12.56 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

12.18 جنيه للشراء.

12.63 جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل مصرف أبوظبي الوطني أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم بنحو 12.64 جنيه.

وسمح البنك المركزي في اجتماع استثنائي، مارس الماضي، بخفض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.