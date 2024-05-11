نشرة المرأة والصحة : فندق فاخر في أبوظبي يبني منحلا.. لو بتاكل هذه الأطعمة أنت مهدد بالنقرس.. فستان نانسي عجرم الذهبي يثير الجدل

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

مرض شائع يصيب النساء.. تعرف على أعراضه

تعتبر تكيسات المبايض من الحالات الشائعة، والتي لا تشعر فيها المرأة إلا بقليل من الاعراض المزعجة، وفي أغلب الحالات لا تسبب التكيسات أي ضرر، وتختفي دون علاج في غضون بضعة أشهر.

أسباب إصابة النساء بتكيسات المبيض

تحدث تكيسات المبايض لدى بعض النساء ، وقد لا تشعر المرأة بأي أعراض مزعجة، وفي أغلب الحالات لا تسبب التكيسات أي ضرر، وتختفي دون علاج في غضون بضعة أشهر.

لتزويد المطعم بالعسل الطازج.. فندق فاخر في أبوظبي يبني منحلا

أقام فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال الموجود في أبو ظبي بالإمارات منحل بجانب الفندق، وقد حرص على بعده عن الفندق حتى لا يتسبب النحل في مضايقة للنزلاء.

احترس .. لو بتاكل هذه الأطعمة كل يوم فأنت مهدد بالنقرس

يعد النقرس من الأمراض المنتشرة فى عدد كبير من البلاد ويسبب الام القدمين والمفاصل المختلفة فى الجسم مثل اليدين والرقبة.

روبي تخطف الأنظار بفستان كاجوال| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة روبي، وذلك خلال إحيائها مساء أمس حفلا غنائيا.

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

رصدت كاميرا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية دخول مجموعة من الدببة داخل منزل، وهم يقومون بالتسلل إلى حوض السباحة.

لا تتغافل عن علاجه.. مضاعفات خطيرة للأطفال الرضع المصابين بالصفرا

تزيد مادة البيليروبين عند الأطفال الرضع المصابين ب الصفرا، وهو صباغ أصفر من خلايا الدم الحمراء، ويتسبب في تلون بشرة وعين الطفل المولود باللون الأصفر.

يتخطى الـ1.5 مليون جنيه.. سعر صادم لإطلالة درة الأخيرة

شاركت النجمة التونسية درة، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة لافتة وجذابة للغاية وهي تستمتع فيها بشمس الصيف.

ربع مليون جنيه.. سعر فستان نانسي عجرم الذهبي يثير الجدل

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في أبو ظبي بالإمارات، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة لافتة وجذابة.