احترس .. لو بتاكل هذه الأطعمة كل يوم فأنت مهدد بالنقرس

يعد النقرس من الأمراض المنتشرة فى عدد كبير من البلاد ويسبب الام القدمين والمفاصل المختلفة فى الجسم مثل اليدين والرقبة .

وهناك اعتقاد خاطئ لدي الكثير من الأشخاص أم النقرس يحدث بسبب الإكثار من اللحوم فقط ولكن فى الحقيقة هناك مجموعة كبيرة من الأطعمة التى يجب الحد منها وعدم تناولها بشكل يومي.

أطعمة تسبب النقرس



ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” من المرجح أن يؤدي تناول أو شرب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم والتي تسبب النقرس، بما في ذلك:

المشروبات السكرية والحلويات سكر المائدة القياسي هو نصف الفركتوز (سكر الفاكهة)، والذي يتحلل إلى حمض البوليك و أي طعام أو شراب يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى النقرس.

شراب الذرة عالي الفركتوز هذا هو شكل مركز من الفركتوز ويمكن أن تحتوي المنتجات الغذائية المعبأة والوجبات الخفيفة المصنعة على الكثير من شراب الذرة عالي الفركتوز.

الكحول على الرغم من أن المشروبات الكحولية لا تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، إلا أن الكحول يمنع الكليتين من التخلص من حمض البوليك، مما يؤدي إلى إعادته إلى الجسم، حيث يستمر في التراكم.

الخمر